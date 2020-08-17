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Рассвет в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: каким будет начало недели

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1295)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 17 августа столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса. Осадков не прогнозируют.

© Sputnik / Alexey Maishev
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Ветер - юго-восточный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим практически не изменится. Со вторника по четверг ожидается на один градус больше, а с 21 по 23 августа воздух прогреется до +28, +33 градусов по Цельсию.

До 21 августа в Молдове действуют два "желтых кода": один в связи с низкой водностью (на большей части страны), а второй - в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 17 августа почитается память святой Евдокии (Авдотьи), которая жила в IV веке. Помимо этого, 17 августа церковь почитает память семи Эфесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моанна, Мартиниана, Константина, Антонина.

Также до 27 августа продолжается Успенский пост.

Успенский пост 2020
© Sputnik / Moldova
Успенский пост 2020

В старину люди верили, какой будет погода 17 августа, таким будет ноябрь.

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Тема:
Погода в Молдове (1295)

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