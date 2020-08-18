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Погодные рекорды Молдовы 18 августа

© REUTERS / Phil Noble
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1296)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200818/31335874/pogoda-rekord-moldova-18-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 августа специалисты зафиксировали на исходе первой половины прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +36,7 градуса.

А вот температурный минимум 18 августа на территории Молдовы отмечен в 1911 году. Тогда температура воздуха составила лишь +8,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 28,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1296)

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