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Самый точный прогноз погоды: впереди прохлада и дожди, но ненадолго

© Photo : Светлана Тарасова : Огород
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1297)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200818/31336695/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-vperedi-prokhlada-i-dozhdi-no-nenadolgo.html

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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 18 августа столбики термометров покажут в среднем +29, +32 градуса по Цельсию. Осадков не предвидится.

Монастырь Куркь
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Ветер - юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки средний температурный максимум не изменится. Однако 19 августа на севере страны возможны кратковременные дожди с грозами. А 20 августа будет несколько прохладнее - уже +24,+27. На всей территории страны вероятны осадки. Уже на следующий день зной вернется. Так, 21 августа ожидается +28, +31. Дождей не предвидится. Такие погодные условия сохранятся вплоть до воскресенья, 23 августа.

До 21 августа в Молдове действуют два "желтых кода": один в связи с низкой водностью (на большей части страны), а второй - в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 18 августа отмечает предпраздненство Преображения Господня.

Считалось, какая погода установится в этот день, таким будет и декабрь. Люди верили, что если вечером эхо слышится далеко, то будет теплый день, а если глухое, то следующий день окажется пасмурным.

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Тема:
Погода в Молдове (1297)

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