В Молдове объявили "оранжевый код": о чем предупреждают синоптики

В республике в силу вступили сразу три предупреждения: один "желтый код" связан с чрезвычайной пожарной опасностью, другой - с низкой водностью на севере республики. По той же причине ввели "оранжевый код" в некоторых районах страны.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждения действуют до 26 августа в некоторых центральных и южных районах Молдовы.
"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когыльник, Ялпуг и Кагул ожидается оранжевый код опасности", - отметили синоптики.
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.
Кроме того, специалисты продлили в пятницу еще одно предупреждение, которое связано с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера. Оно также будет действовать до 21 августа.
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