Самый точный прогноз погоды: когда ждать осадков

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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 19 августа столбики термометров покажут в среднем +29, +32 градуса по Цельсию. Кратковременные дожди вероятны лишь в северных районах республики.

Ветер - юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим существенно не изменится. Так, 20 августа ожидается в среднем +28, +31. На севере страны возможны кратковременные дожди с грозами. А 21 августа - уже без осадков, на столбиках термометров будут такие же значения. Выходные тоже окажутся жаркими и без дождей - 22 августа прогнозируется +27,+30, а 23 августа - от +28 до +31.

До 21 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 19 августа один из больших христианских праздников — Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.

По народным приметам, каким выдастся погода на Яблочный Спас, таким будет и январь. Люди верили, если не есть яблок до Яблочного Спаса, а в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

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