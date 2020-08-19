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Аллея в парке Ла Извор

Погодные рекорды Молдовы 19 августа

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1298)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200819/31349006/pogodnye-rekordy-moldovy-18-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 августа специалисты зафиксировали в середине прошлого века.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,8 градуса.

А вот температурный минимум 19 августа на территории Молдовы отмечен в конце позапрошлого столетия, в 1893 году. Тогда температура воздуха составила лишь +9,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 28,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1298)

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