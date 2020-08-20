Погодные рекорды Молдовы 20 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 августа специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,9 градуса.

А вот температурный минимум 20 августа на территории Молдовы отмечен также почти "на экваторе" XX столетия - в 1949 году. Тогда температура воздуха составила лишь +8,0 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 29,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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