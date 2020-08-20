Самый точный прогноз погоды: ожидаются дожди и грозы

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 20 августа столбики термометров покажут +25, +30 градуcов по Цельсию. Грозовые дожди ожидаются в северных и центральных районах республики, на юге - кратковременные дожди.
Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.
До 21 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.
Праздники и народные приметы
Православная церковь почитает 20 августа память преподобного Пимена и мученика Марина.
Раньше верили, если утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.
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