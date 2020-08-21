Погодные рекорды Молдовы 21 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 августа специалисты зафиксировали 20 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2000 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,6 градуса.

А вот температурный минимум 21 августа на территории Молдовы отмечен в конце XIX века. В тот день в 1899 году температура воздуха составила лишь +8,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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