Погодные рекорды Молдовы 21 августа

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 августа специалисты зафиксировали 20 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 2000 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,6 градуса.
А вот температурный минимум 21 августа на территории Молдовы отмечен в конце XIX века. В тот день в 1899 году температура воздуха составила лишь +8,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составили 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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