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Девушки во время цветения подсолнечника на поле

Самый точный прогноз погоды: как долго продержится жара

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1303)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 21 августа столбики термометров покажут в среднем +28, +31 градус по Цельсию. Осадков не предвидится.

Лес
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Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится. А 23 августа ожидается +27, +30 и без осадков. Такой же температурный режим прогнозируют и 24 августа. Также в понедельник возможны кратковременные дожди с грозами, но лишь в северных районах республики.

До 21 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 21 августа почитает память Святителя Емилиана епископа Кизического.

Считалось, что какой будет погода в этот день, такой, по приметам, и будет и январь. Также люди верили, что если 21 августа установилась плохая погода, то ненастье продержится до Бабьего лета.

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Тема:
Погода в Молдове (1303)

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