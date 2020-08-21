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В Молдове продлили "желтый код": в чем причина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1304)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200821/31387474/v-moldove-prodlili-zheltyy-kod-v-chem-prichina.html

В Молдове теперь действуют сразу три предупреждения - два метеорологических и одно гидрологическое.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" в связи с жаркой погодой. Это предупреждение продлено до 28 августа.

"В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера", - говорится в сообщении Госгидрометео.

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Кроме того, в стране действуют еще два предупреждения. "Оранжевый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вступил в силу накануне, его действие в некоторых центральных и южных районах республики продлится до 26 августа.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когыльник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности", - отметили синоптики. 

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания,  проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Рассвет.
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару.

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Тема:
Погода в Молдове (1304)

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