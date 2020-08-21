В Молдове продлили "желтый код": в чем причина

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" в связи с жаркой погодой. Это предупреждение продлено до 28 августа.
"В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера", - говорится в сообщении Госгидрометео.
"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когыльник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности", - отметили синоптики.
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.
Рекомендации врачей
Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.
Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.
Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.
Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.
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