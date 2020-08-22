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Август 2020 года.

Погодные рекорды Молдовы 22 августа

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1305)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200822/31390571/pogodnye-rekordy-moldovy-22-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 августа специалисты зафиксировали 20 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2000 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +38,5 градуса.

А вот температурный минимум 22 августа на территории Молдовы отмечен в начале XX века. В тот день в 1914 году температура воздуха составила лишь +7,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 31,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1305)

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Теги:
синоптики, рекорды, погода, Молдова


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