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Заповедник Нижний Прут

Погодные рекорды Молдовы 23 августа

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Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1307)
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/16/31396945.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200823/31399101/pogoda-rekord-moldova-23-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 августа специалисты зафиксировали 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2007 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +37,2 градуса.

А вот температурный минимум 23 августа на территории Молдовы отмечен в начале XX века. В тот день в 1914 году температура воздуха составила лишь +7,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 29,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1307)

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