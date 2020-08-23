Самый точный прогноз погоды: когда отступит жара

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КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 23 августа столбики термометров покажут в среднем +28, +31 градус по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Так, 24 августа ожидается +27, +30. На севере республики возможны кратковременные дожди с грозами. На следующий день столбики термометров покажут в среднем +26, +29. Осадки вероятны лишь на севере страны. С 26 августа опять без дождей, а средний температурный максимум составит +28, +31.

До 28 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 23 августа почитает память Блаженного Лаврентия.

В этот день люди определяли по состоянию воду погоду на ближайшее время. Спокойная вода предвещала ясную безветренную осень и богатый улов, снежную зиму. Люди верили, если 23 августа установится жаркая погода, то осень будет теплой.

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