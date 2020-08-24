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Погодные рекорды Молдовы 24 августа

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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 августа специалисты зафиксировали 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Лес
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По информации синоптиков, в этот день в 2007 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +38,6 градуса.

А вот температурный минимум 24 августа на территории Молдовы отмечен в начале XX века. В тот день в 1907 году температура воздуха составила лишь +6,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 32 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1309)

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