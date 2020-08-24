Самый точный прогноз погоды: скоро снова жара

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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 24 августа столбики термометров покажут +27, +32 градуса по Цельсию. Кратковременные грозовые дожди возможны в северных районах страны.

Ветер - юго-восточный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Во вторник и среду в дневные часы будет в среднем всего на градус ниже. При этом, 24 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами по всей стране.

А вот с четверга снова начнет становиться жарче. Так, 27 и 28 августа ожидается до +27, +32 градусов, а затем в течение нескольких дней температура будет расти примерно на градус.

До 28 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

В церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом.

В старину полагали, если во время восхода солнца дождь, значит, ненастье продлится в течение нескольких дней. Если же ветер, который дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

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