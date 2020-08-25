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Трясогузка

Самый точный прогноз погоды: сначала дожди, а потом жара

© Sputnik / Антон Денисов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1312)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 25 августа столбики термометров покажут в среднем +27, +30 градусов по Цельсию. Ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Лес
© Sputnik /
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Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим не изменится. А вот кратковременные осадки 26 августа ожидаются лишь на юге страны. На следующий день столбики термометров покажут в среднем +28,+31. И без дождей. Такая же погода сохранится и 28 августа.

До 28 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 25 августа почитает память преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия, Аникиты.

Люди верили, если в этот день установилась ясная погода, то будет много грибов, а если дождливая, то "бабье лето" будет длинным.

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Тема:
Погода в Молдове (1312)

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