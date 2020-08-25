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Погодные рекорды Молдовы 25 августа

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1311)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200825/31424433/pogodnye-rekordy-moldovy-25-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 августа специалисты зафиксировали 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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По информации синоптиков, в этот день в 2007 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +39,1 градуса.

А вот температурный минимум 25 августа на территории Молдовы отмечен в первой половине XX века. В тот день в 1942 году температура воздуха составила лишь +8,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составили 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1311)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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