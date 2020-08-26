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Природа

Самый точный прогноз погоды: впереди знойные дни

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1313)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 26 августа столбики термометров покажут в среднем +26, +30 градусов по Цельсию. На севере страны возможны кратковременные дожди с грозами.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Ветер - северо-западный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим существенно не изменится. Так, 27 августа ожидается +28, +31 и без осадков. Такая же погода прогнозируется и 28 августа. А 29 августа будет уже +30,+33.

До 28 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 26 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 августа почитает память преподобного Максима Исповедника.

Люди верили, если в этот день плохая погода, то сентябрь будет дождливым. А если погода 26 августа безветренная, то следующие несколько дней, напротив, будет дуть сильный ветер.

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Тема:
Погода в Молдове (1313)

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