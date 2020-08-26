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Лето в Молдове

"Желтый" и "оранжевый" коды остаются в силе: о чем предупреждают специалисты

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200826/31451759/zheltyy-oranzhevyy-kody-ostayutsya-sila-chem-preduprezhdayut-spetsialisty.html

В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений: одно - метеорологичское, а два других - гидрологические.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый" и "оранжевый" код гидрологической опасности из-за низкой водности, которые будут действовать до 31 августа.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность, но по бассейну нижнего течения ре Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности". Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в Госгидрометео.

До 28 августа в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

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