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Голуби и люди

Погодные рекорды Молдовы 27 августа

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200827/31451829/pogodnye-rekordy-moldovy-26-avgusta.html

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 27 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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По информации метеорологов, 27 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,4 градусов по Цельсию. 

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году столбик термометра прогрелся всего до +7,6 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 27 августа, составляет 26,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
климат, Молдова, рекорды, погода


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