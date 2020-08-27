09:56 27 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Люди

Самый точный прогноз погоды: тепло и без осадков

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1314)
101 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/19/31429706.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200827/31451992/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-bez-osadkov.html

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 27 августа столбики термометров покажут в среднем +26, +32 градуса по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Agricultorii protestează la intrarea în Chișinău cu tehnica agricolă
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
"Засуха в головах": кто спасет сельское хозяйство Молдовы

Ветер - западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим существенно не изменится. Так, 28 августа ожидается +26, +31 и без осадков. Еще теплее будет в субботу - в этот день ожидается +28, +33.

В Молдове продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" код гидрологической опасности из-за низкой водности, который продлили до 31 августа. В это период на малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность, но по бассейну нижнего течения Реута, в бассейнах рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул действует "оранжевый код" опасности". 

До 28 августа в Молдове в силе и "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Икона Пресвятой Богородицы
© Sputnik / Владимир Астапкович
Успенский пост - 2020: что нельзя делать, и как питаться
Завершается Успенский пост, и в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.

В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. 

В старину верили, если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь окажется дождливым. Ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно – в первый месяц осени почти не будет осадков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1314)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата
Эколог: проблему засухи в Молдове можно было решить еще много лет назад
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто из животных подвержен коронавирусу наравне с человеком - фото
Первая управляемая: на форуме Армия-2020 представили умную ракету для РСЗО Торнадо С
Первая управляемая: на форуме "Армия-2020" представили умную ракету
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться