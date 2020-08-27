Самый точный прогноз погоды: тепло и без осадков

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КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 27 августа столбики термометров покажут в среднем +26, +32 градуса по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Ветер - западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим существенно не изменится. Так, 28 августа ожидается +26, +31 и без осадков. Еще теплее будет в субботу - в этот день ожидается +28, +33.

В Молдове продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" код гидрологической опасности из-за низкой водности, который продлили до 31 августа. В это период на малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность, но по бассейну нижнего течения Реута, в бассейнах рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул действует "оранжевый код" опасности".

До 28 августа в Молдове в силе и "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Завершается Успенский пост, и в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.

В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.

В старину верили, если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь окажется дождливым. Ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно – в первый месяц осени почти не будет осадков.

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