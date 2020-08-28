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Природа

Погодные рекорды Молдовы 28 августа

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1315)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200828/31465423/pogodnye-rekordy-moldovy-28-avgusta.html

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 28 августа, зарегистрирован в начале 90-х годов прошлого столетия, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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По информации метеорологов, 28 августа 1992 года столбик термометра в тени поднялся до +34,6 градуса по Цельсию. 

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1973 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 августа, составляет 26,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1315)

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