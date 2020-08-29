Прогноз погоды на выходные: лето напомнит о себе сильной жарой

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КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 29 августа столбики термометров покажут в среднем +29, +33 градуса по Цельсию. Осадков не прогнозируют. Ветер — южный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни ожидается незначительное потепление. Так, 30 и 31 августа прогнозируют +31, +34 и без осадков.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 29 августа до 2 сентября.

"В период 29 августа - 2 сентября максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +33, +35 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Кроме того, до 4 сентября в республике сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера. В связи с этим также действует "желтый код".

Еще одно, но уже гидрологическое предупреждение, остается в силе до 31 августа.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность (желтый код), но по бассейну нижнего течения реки Реут, бассейнам рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул ожидается "оранжевый код" опасности. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в Госгидрометео.

Народные приметы и традиции

В народном календаре на этот день выпадает Третий Спас — Спас Нерукотворный. Полное название этого праздника — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Нерукотворным образом называют особый тип изображения Христа, представляющий его лик на убрусе (платке) и на глиняной доске. Традиция такого изображения идет о сказании о Нерукотворном образе, который появился на полотенце после того, как Иисус, умывшись, вытер им лицо.

Льняной холст с отпечатком лица Христа долгое время хранился в Едессе как главное сокровище города. В 944 году император Константин VII выкупил образ у Едессы и торжественно перенес его в Константинополь. Этот день с тех пор стал праздничным. Сама же реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из Крестовых походов.

В православии Нерукотворный образ рассматривается как одно из доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле — как аргумент в пользу иконопочитания.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа — в три Спаса. Если же на Спас улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.

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