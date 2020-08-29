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Погодные рекорды Молдовы 29 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1318)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200829/31480172/pogodnye-rekordy-moldovy-29-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 августа специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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По информации синоптиков, 29 августа 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в прошлом веке. В 1980 году воздух прогрелся всего до +7 градусов.

Таким образом разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 28,4 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1318)

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