Погодные рекорды Молдовы 29 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 августа специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 29 августа 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в прошлом веке. В 1980 году воздух прогрелся всего до +7 градусов.

Таким образом разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 28,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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