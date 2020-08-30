Самый точный прогноз: какая погода ожидается в начале осени

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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 30 августа столбики термометров покажут в среднем +31, +33 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - южный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки станет еще жарче. Так, 13 августа средний дневной максимум составит+31, +34 и без осадков. Такая же погода прогнозируется и 1 сентября. А 2 сентября будет уже +30,+33. С 3 сентября ожидается +28,+31. При этом такой же температурный режим сохранится вплоть до 5 сентября.

До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Такой же уровень опасности, но только в связи с жаркой погоды сохраняется до 2 сентября. Кроме того, на большей части страны до 31 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" пока актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 30 августа почитает память Мученика Мирона пресвитера, Преподобного Алипия, иконописца Печерского.

Люди верили, что если в этот день утро пасмурное, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Если человек родился 30 сентября, то, как полагали наши предки, его талисман - цитрин. Также люди полагали, что если в этот день солнечно и тепло, то по приметам, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов.

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