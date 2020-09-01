Погодные рекорды Молдовы 1 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 сентября специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 1 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +36,3 градуса по Цельсию. А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1903 году воздух прогрелся всего до +7,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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