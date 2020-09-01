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Скульптура в кишиневском парке

Самый точный прогноз погоды: зной в начале осени - сколько продлится жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1324)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200901/31500683/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-znoy-nachale-oseni-skolko-prodlitsya-zhara.html

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 1 сентября столбики термометров покажут в среднем +31, +34 градуса по Цельсию. Осадков не предвидится.

Лес
© Sputnik /
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Ветер - южный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится - средний температурный максимум 2 сентября останется в пределах +31, +34. А 3 сентября ожидается +30, +33. По прогнозам синоптиков, 4 и 5 сентября столбики термометров в среднем покажут +26, +29. И все это время без осадков.

До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Такой же уровень опасности, но только в связи с жаркой погодой, сохраняется до 2 сентября. Кроме того, на большей части страны до 31 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действовал "желтый код". "Зеленый код" был актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 1 сентября почитает память Мученика Андрея Стратилата, а также отмечают праздник Донской иконы Божией Матери.

Люди верили - если человек родился 1 сентября, то, по приметам, он будет очень мудрым. А его талисманы - агат и гранат. Также считалось, что сны, увиденные в ночь на 1 сентября, большой роли не играют и, как правило, не сбываются. 

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Тема:
Погода в Молдове (1324)

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