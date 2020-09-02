Погодные рекорды Молдовы 2 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 сентября специалисты зафиксировали всего пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 2 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +36,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в начале прошлого века В 1915 году воздух прогрелся всего до +7,3 градуса.

Таким образом разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 29,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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