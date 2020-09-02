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Кафедральный собор в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды — осень началась с ясных и жарких дней

© Sputnik / Mihai Caraus.
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 2 сентября столбики термометров покажут в среднем +33, +35 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Ветер - юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В четверг жара несколько спадет, ветер сменится на западный, а в северных районах страны могут пройти грозы. Температура воздуха продолжит постепенно снижаться и в последующие дни.

До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 31 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действовал "желтый код". "Зеленый код" был актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Второго сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI веке до н. э.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.

Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.

Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
  • Кроты на север ямы роют – к ясной зиме.
  • Желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется.
  • Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
  • Девушка, родившаяся 2 сентября, отличается особой красотой.

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Теги:
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