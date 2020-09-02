Самый точный прогноз погоды — осень началась с ясных и жарких дней

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 2 сентября столбики термометров покажут в среднем +33, +35 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.
Ветер - юго-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В четверг жара несколько спадет, ветер сменится на западный, а в северных районах страны могут пройти грозы. Температура воздуха продолжит постепенно снижаться и в последующие дни.
До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 31 августа объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действовал "желтый код". "Зеленый код" был актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.
Праздники и народные приметы
Второго сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI веке до н. э.
Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.
Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.
Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:
- Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
- Кроты на север ямы роют – к ясной зиме.
- Желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется.
- Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
- Девушка, родившаяся 2 сентября, отличается особой красотой.
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