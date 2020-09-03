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Погодные рекорды Молдовы 3 сентября

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1326)
134 0 0
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Sputnik Молдова
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 сентября специалисты зафиксировали всего пять лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 3 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в 1962 году. Тогда воздух прогрелся всего до +6,1 градуса.

Таким образом разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 29,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1326)

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