Синоптики рассказали о погоде 3 сентября

Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сильного ухудшения погодных условий не ожидается, но до 4 сентября действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 3 сентября, столбики термометров покажут в среднем от +25, до +34 градусов по Цельсию. В северных районах республики ожидаются грозы.

Ветер - северо-западный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В пятницу уже не будет так жарко. Ожидается +22, +27 градусов. Грозы уже прогнозируют в центральных и южных районах страны. Температура воздуха продолжит постепенно снижаться и в последующие дни.

До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Народный праздник "Фаддей Проповедник" отмечается 3 сентября (по старому стилю – 21 августа). Православной церковью в этот день почитаются апостол от 70-и Фаддей и мученица Васса Алонская. Оба они происходили из сирийского города Эдессы. Другие названия праздника: Фаддеев день, Фаддей, Льняница, Василиса.

Считалось, что если погода на Фаддея ясная, значит еще четыре недели будет тепло и солнечно. Большое количество желудей говорит о том, что на Рождество выпадет много снега.

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