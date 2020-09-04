Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 сентября специалисты зафиксировали всего пять лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 4 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +33,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в 2003 году. Тогда воздух прогрелся всего до +5,9 градуса.
Таким образом разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 27,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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