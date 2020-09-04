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Природа.

Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1328)
20610
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/03/31533907.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200904/31542590/pogodnye-rekordy-moldovy-4-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 сентября специалисты зафиксировали всего пять лет назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 4 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +33,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в 2003 году. Тогда воздух прогрелся всего до +5,9 градуса.

Таким образом разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 27,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1328)

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Теги:
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