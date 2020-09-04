Самый точный прогноз погоды: вернется ли жара

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КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 4 сентября столбики термометров покажут в среднем +21, +24 градусов по Цельсию. Возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни столбики термометров снова поползут вверх. Так, 5 сентября августа ожидается уже +24, +27 и без осадков. А 6 сентября средний температурный максимум составит +27, +30, тогда как 7 сентября он достигнет +28,+31.

До 4 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 4 сентября почитают память святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрерия, Акиндина, Севериана и Зинона и прочих, которые приняли смерть за Христа во время правления императора Максимиана.

Люди верили, что если в этот день установится хорошая погода, то она продержится еще четыре недели. Считалось, если человек родился 4 сентября, то он будет добрым, но очень обидчивым, а его талисман - берилл.

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