Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 сентября синоптики зафиксировали в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +32,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был в победном 1945 году. Тогда воздух прогрелся до +5,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 26,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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