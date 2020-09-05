03:05 05 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Лист клена.

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1330)
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200905/31557455/pogodnye-rekordy-moldovy-5-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 сентября синоптики зафиксировали в 2015 году. 

Лес
© Sputnik /
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +32,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был в победном 1945 году. Тогда воздух прогрелся до +5,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 26,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1330)

По теме

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ
Самый точный прогноз погоды: вернется ли жара
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женское лицо протестов оппозиции в Минске - в фотографиях
Собянин рассказал Путину, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
Вопрос здоровья: Собянин рассказал Путину, как чувствует себя после прививки
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться