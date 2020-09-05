Самый точный прогноз погоды: в Молдове царит теплая осень

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 5 сентября столбики термометров покажут в среднем +23... +28 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.

Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни столбики термометров снова поползут вверх. Так, 6 сентября ожидается уже +27, +32. А 7 сентября средний температурный максимум составит +28... +33, тогда как 8 сентября он достигнет +28...+31 градуса.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского.

Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям. После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес.

Если утренних заморозков 5 сентября нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.

Другая примета - если журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ожидай похолодания, если журавли летят в небе высоко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova