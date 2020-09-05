Самый точный прогноз погоды: в Молдове царит теплая осень

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 5 сентября столбики термометров покажут в среднем +23... +28 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.
Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В последующие дни столбики термометров снова поползут вверх. Так, 6 сентября ожидается уже +27, +32. А 7 сентября средний температурный максимум составит +28... +33, тогда как 8 сентября он достигнет +28...+31 градуса.
На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.
Праздники и народные приметы
Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям. После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес.
- Если утренних заморозков 5 сентября нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.
- Другая примета - если журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ожидай похолодания, если журавли летят в небе высоко.
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