Самый точный прогноз погоды: пока еще тепло, ветер — северный

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 6 сентября столбики термометров покажут в среднем +27... +32 градуса по Цельсию. Ночью температура опустится до +12... +17 градусов.

Осадков не ожидается.

Ветер - северный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки сохранится похожая погода. На следующей неделе несколько похолодает, а дневные температуры не будут подниматься выше 30 градусов по Цельсию.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код".

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается православные поминают память священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой считалось, что если день не будет тихим и безветренным, то на полях осыпется лен, и спасти урожай будет трудно.

Другое поверье гласило: если в этот день шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

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