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Грибы

Самый точный прогноз погоды - что подскажут грибы

© CC0 / Pixabay / adege
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200907/31573334/pogoda-sentiabri-7-2020.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 7 сентября столбики термометров покажут в среднем +18... +32 градуса по Цельсию. Ночью температура опустится до +17... +19 градусов.

Люди гуляют в парке, архивное фото.
© Sputnik / Alexei Danichev
Погодные рекорды Молдовы 7 сентября

Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.

 Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки сохранится похожая погода. На следующей неделе несколько похолодает, а дневные температуры не будут подниматься выше 30 градусов по Цельсию.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код".

Праздники и народные приметы

 В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: "Святой Тит последний гриб растит". Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.

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