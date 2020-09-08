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Утка на озере.

Погодные рекорды Молдовы 8 сентября

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1333)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200908/31583839/pogodnye-rekordy-moldovy-8-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 сентября синоптики зафиксировали в 1952 году.

Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +33,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был годом позже исторического максимума. В 1953 году воздух прогрелся всего до +2,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 30,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1333)

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Теги:
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