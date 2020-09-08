Самый точный прогноз погоды: что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 8 сентября столбики термометров покажут в среднем +23, +26 градусов по Цельсию. В некоторых районах дожди.

Ветер - северо-западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится. А 10 сентября столбики термометров взлетят до +27,+30. Однако уже 11 сентября средний температурный максимум снова составит +23, +26. Такая погода сохранится до конца недели. Дождей не предвидится.

© Photo : SHS Прогноз погоды

До 12 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 14 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 8 сентября отмечает Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Считалось, если утро 8 сентября выдается холодным, то зима будет ранней. Люди верили, что если человек родился 8 сентября, то его талисман яшма.

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