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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 9 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1335)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200909/31595692/pogodnye-rekordy-moldovy-9-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 сентября синоптики зафиксировали в 1946 году.

Подсолнечник после засухи.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +37,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был годом ранее исторического максимума. В 1945 году воздух прогрелся всего до +5,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 31,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1335)

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