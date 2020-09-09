Погодные рекорды Молдовы 9 сентября

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 сентября синоптики зафиксировали в 1946 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +37,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был годом ранее исторического максимума. В 1945 году воздух прогрелся всего до +5,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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