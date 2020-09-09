Самый точный прогноз погоды: пока без осадков

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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 9 сентября столбики термометров покажут в среднем +22... +27 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.

Ветер - северо-западный. Его скорость составит 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

На следующий день столбики термометров снова поползут вверх. Так, 10 сентября ожидается уже +28, +33. А 11 сентября снова немного похолодает: средний температурный максимум составит +23... +28, тогда как 12 сентября он достигнет +24... +29 градусов.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

В церкви 9 сентября почитают память преподобного Пимена Великого.

Также в 9 сентября в народе отмечали День Анфисы или Рябинник. Считалось, что милостива будет зима к крестьянину, если ягод на рябине останется много. Помимо этого полагали, что если рябины уродилось много — к мокрой осени и суровой зиме.

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