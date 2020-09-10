Погодные рекорды Молдовы 10 сентября

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 сентября синоптики зафиксировали в 1946 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +35 градусов по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 10 сентября зафиксировали в 1913 году. Тогда воздух прогрелся всего до +4 градусов.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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