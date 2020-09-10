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Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом

© CC0 / Pixabay / Kessa
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1338)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 10 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +22... +27 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.

Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер - северо-западный. Его скорость составит 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

На следующий день столбики термометров снова поползут вверх. Так, 10 сентября ожидается уже +28, +33. А 11 сентября снова немного похолодает: средний температурный максимум составит +23... +28, тогда как 12 сентября он достигнет +24... +29 градусов.  

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
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В четверг, 10 сентября, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья, День учителя в Китае, Национальный день ребенка в Гондурасе.

В православной церкви чтится память преподобного Саввы Крыпецкого, праведной Анны Пророчицы, отмечается обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.

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Тема:
Погода в Молдове (1338)


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