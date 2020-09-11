07:49 11 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Жара

Самый точный прогноз погоды: сколько продлится жара

© Sputnik / Maxim Blinov
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1340)
147 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200911/31626267/samyy-tochnyy-prognoz-pogoda-skolko-prodlitsia-jara.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 11 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +25, +28 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Водопад в Сахарне. Фотография сделана 24 августа
© Photo : Miroslav Rotari.
Сотни туристов в шоке. Водопады Сахарны исчезают – фото

Ветер - северный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Начиная с 12 сентября столбики термометров поползут вверх. Так, в субботу ожидается уже +26, +29. Аналогичный температурный режим сохранится вплоть до 14 сентября включительно. Со вторника средний дневной максимум составит уже +24, +27. Эти значения продержатся до 17 сентября. Все это время без дождей.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 11 сентября вспоминает день Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1340)

По теме

Тромбицкий: как Молдова могла бы справиться с засухой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Сильнейший пожар вспыхнул в портовой зоне Бейрута.
Сильнейший пожар в порту Бейрута - огонь тушили 16 расчетов
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться