Самый точный прогноз погоды: сколько продлится жара

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КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 11 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +25, +28 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - северный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Начиная с 12 сентября столбики термометров поползут вверх. Так, в субботу ожидается уже +26, +29. Аналогичный температурный режим сохранится вплоть до 14 сентября включительно. Со вторника средний дневной максимум составит уже +24, +27. Эти значения продержатся до 17 сентября. Все это время без дождей.

На большей части страны до 15 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 11 сентября вспоминает день Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.

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