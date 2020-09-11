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Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

© CC0 / Pixabay / O12
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1339)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200911/31627388/pogodnye-rekordy-moldovy-11-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 сентября синоптики зафиксировали в 1953 году.

Засуха
© CC0 / Pixabay / ThorstenF
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +31,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы 11 сентября зафиксировали в 1993 году. Тогда воздух прогрелся всего до +4,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 26,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1339)

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Теги:
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