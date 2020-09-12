Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>