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Погодные рекорды Молдовы 12 сентября

© Sputnik / Irina Leahova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1341)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200912/31645652/pogodnye-rekordy-moldovy-12-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.

Альпийские горы.
© Sputnik / Владимир Родионов
Коллапс из-за потепления: в Альпах тают ледники

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +30,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы 12 сентября зафиксировали в 1951 году. Воздух на то число прогрелся всего до +5,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 25,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1341)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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