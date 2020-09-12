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Природа

Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы готовит сентябрь

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1342)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 12 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +26, +29 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится. Начало следующей недели будет жарким. Так, 14 сентября ожидается в среднем +29, +31. А уже 15 сентября столбики термометров покажут +24,+27. Все это время без дождей.

Prognoza meteo pentru 12 - 18 septembrie
© Photo : SHS
Прогноз погоды

До 12 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Кроме того, на большей части страны до 14 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 12 сентября почитает память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

Народные приметы говорят, если в этот день птицы высоко кружат и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и продолжительной. Люди верили, что теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает хороший урожай в следующем году.

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Тема:
Погода в Молдове (1342)

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