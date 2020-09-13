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Природа

Погодные рекорды Молдовы 13 сентября

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1343)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200913/31651668/pogoda-rekord-moldova-13-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.

Подсолнечник после засухи
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +30,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы 13 сентября зафиксировали в 1893 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 27 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1343)

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