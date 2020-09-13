Самый точный прогноз погоды: когда ждать дождей

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КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 13 сентября, днем столбики термометров покажут в среднем +26, +29 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - северо-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки столбики термометров поползут вверх. Так, 14 сентября ожидается в среднем +29, +31. А уже 15 сентября ожидается +24,+27. Такой же температурный режим сохранится и 16 сентября. По прогнозам синоптиков, 17 сентября средний температурный максимум составит +26, +29. Все это время без дождей. А уже на следующий день вновь +24,+27, и в некоторых районах страны возможны слабые осадки.

На большей части страны до 14 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 13 сентября почитает память Священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Кроме того, в этот день отмечается Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Согласно народным приметам, если журавли летят в этот день по небу неспешно, то осень будет продолжительной и теплой. Считалось, что если человек родился 13 сентября, то его талисман - лазурит.

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